Manuel Machado é o novo treinador do Nacional da Madeira, apurou o JN.

O técnico, de 65 anos, regressa ao principal escalão do futebol português, depois de ter estado ao comando do Berço, do Campeonato de Portugal.

Será a quarta passagem do técnico pelo Nacional. A primeira foi em 2005/06, a segunda entre 2008 e 2010 e a terceira entre 2012 e 2016.

Manuel Machado já orientou clubes como V. Guimarães, Braga, Moreirense, Académica, Fafe, Arouca e o Aris (Grécia).