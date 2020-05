Marcano operado com sucesso ao joelho direito

JN Hoje às 16:56 Facebook

O F. C. Porto informou, esta segunda-feira, que Iván Marcano foi operado com sucesso ao joelho direito. O defesa central tinha sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior, na passada quinta-feira, durante o treino.

A operação esteve a cargo da equipa de José Carlos Noronha, na Ordem de São Francisco, no Porto, e segundo o F. C. Porto "decorreu sem intercorrências".

O defesa espanhol, de 32 anos, que já iniciou o processo de recuperação, contou com um vídeo de apoio por parte dos alunos da Dragon Force.

Esta época, Marcano contabilizava seis golos em 37 partidas disputadas, até à suspensão da Liga devido à pandemia do novo coronavírus.