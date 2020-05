Marcano sofreu lesão grave no treino

JN Hoje às 16:34 Facebook

O central espanhol Iván Marcano sofreu esta quinta-feira uma lesão grave no treino desta manhã da equipa principal do F. C. Porto e terá de ser operado.

"Durante o treino da manhã desta quinta-feira, Iván Marcano sofreu um traumatismo direto no joelho direito, do qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior", esclareceram os dragões numa nota partilhada no site oficial.

Face à gravidade da lesão, o clube azul e branco avançou que o jogador "será submetido a uma intervenção cirúrgica logo que estejam reunidas as melhores condições clínicas para o fazer".

Refira-se que os dragões retomaram no dia 4 de maio os treinos, após a paragem devido à pandemia.