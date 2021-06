Marcelo deixa pacenses e vai para a Arábia Saudita

JN/Agências Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O central brasileiro Marcelo transferiu-se do Paços de Ferreira para os sauditas do Al-Tai, recém-promovido ao principal escalão daquele país árabe.

Marcelo, de 31 anos, surge no vídeo partilhado na rede Twitter do emblema da Arábia Saudita, confirmando a saída do Paços de Ferreira, clube que representou na última época e meia, num total de 45 presenças na equipa principal pacense e um golo anotado.

O defesa central brasileiro, que iniciou a carreira no Vasco da Gama, foi um dos jogadores mais utilizados por Pepa no Paços e a saída abre uma vaga no eixo defensivo da formação da principal liga portuguesa.

O Al-Tai, que garantiu na última época a subida ao principal escalão da Arábia Saudita, é o novo clube do experiente defesa, que já experimentara a Liga norte-americana de futebol, tendo representado o Chicago Fire FC, após a saída do Sporting, em 2019.

O Paços de Ferreira ainda não se pronunciou sobre a saída de Marcelo e os termos desta transferência.