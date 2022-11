Marcelo, Santos Silva e Costa vão ao Mundial do Catar

JN Hoje às 16:34, atualizado às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro vão estar presentes no Catar para assistir aos jogos da Seleção Nacional no Mundial.

A seleção nacional vai ter as principais figuras do Estado na bancada nos três primeiros jogos do Mundial de futebol. Segundo o jornal "Expresso", Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, já pediu autorização à Assembleia da República para se deslocar ao Catar para assistir ao encontro da seleção portuguesa, diante do Gana, no dia 24, que marca a estreia da equipa das quinas na competição.

No pedido de autorização dirigido à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou a intenção de dividir com outras duas altas figuras do Estado o acompanhamento dos jogos da equipa portuguesa. Assim, Augusto Santos Silva assistirá ao jogo seguinte, dia 28, diante do Uruguai e o primeiro-ministro António Costa estará no Catar para o terceiro jogo no dia 2 de dezembro, diante da Coreia do Sul.