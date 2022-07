Marco 09 ativo no mercado de transferências

O Marco 09, da Divisão de Elite da A. F. Porto, tem sido das equipas mais ativas na contratação de reforços para atacar a temporada 2022/23.

Na temporada transata os marcoenses estiveram muito perto de garantir passagem ao apuramento de campeão, mas, na reta final, não conseguiram superiorizar-se aos adversários diretos, Alpendorada e Rebordosa, acabando no terceiro lugar da primeira fase do campeonato. Para voltar a tentar a subida, até ao Campeonato de Portugal, a equipa, que agora será treinada por Bock, tem estado bastante ativa no mercado.

Para já, garantiu seis reforços: Manuel Pedro (ex-LANK Vilaverdense), Ricardo Martins (ex-Felgueiras), Ricardo Corte, (ex-Aliados de Lordelo), João Abreu e Timóteo (ambos vindos do Tirsense) e Valdinho (antigo jogador do Alpendorada).

Ainda no lote de equipas que atuaram na Divisão de Elite, o Aparecida teve mais dificuldades para se manter entre o topo do futebol distrital da A. F. Porto, tendo disputado a fase de Manutenção. Aí já demonstrou rasgos de equipa grande, terminando no primeiro lugar da segunda etapa da Elite.

Com base na premissa de realizar uma época mais tranquila renovou com o técnico, Jorge Nogueira, reforçou-se com oito atletas, com a particularidade de quatro deles chegarem de Freamunde.. São eles Migas, Pedro Alves, Moreira e Paulo Monteiro. Além destes jogadores também chegaram Pepe e Luisinho (ex-Marco 09), Babo, do Lixa, e Falcão, oriundo do Paredes.

Já o Águias de Eiriz, despromovido à Divisão de Honra, já começou a operação de subida, reforçando-se com elementos oriundos dos diversos escalões da A. F. Porto. Pedro Joel chega do Penamaior, Artur Costa é reforço vindo do Aliados de Lordelo, Vítor Sousa e Léozinho transferem-se do Paredes, Sousa (Aves 1930), Egídio (ex-Citânia de Sanfins) e a grande surpresa é a entrada de Saulo, oriundo do Ceará (Brasil).

As equipas do futebol distrital continuam a apetrechar os plantéis para a nova temporada, que está prestes a começar, e deverá haver novidades mesmo até à reta final deste mercado de transferências.