Marco Rose despedido do Borussia Dortmund

Treinador de 45 anos estava há uma temporada no clube alemão.

O Borussia Dortmund informou esta sexta-feira que despediu o treinador Marco Rose, após uma época ao comando do clube. Nas redes sociais, o emblema escreveu que a decisão surgiu após uma "análise intensiva da época", que incluiu o técnico e Hans-Joachim Watzke, CEO do clube, e os diretores Michael Zorc, Sebastian Kehl e Matthias Sammer.

Ao serviço do Dortmund, Marco Rose não passou da fase de grupos da Liga dos Campeões e na Liga Europa foi eliminado pelo Rangers no play-off. Na Bundesliga, o emblema ficou no segundo lugar, tendo ainda ficado nos oitavos de final da Taça da Alemanha.