Marco Silva cai na Taça da Liga inglesa, Liverpool em frente

JN Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Fulham, comandado pelo treinador português, foi eliminado pelo Leeds nos penáltis, enquanto o próximo adversário do F. C. Porto passou sem problemas pelo Norwich.

O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, foi afastado esta terça-feira da Taça da Liga inglesa. Frente ao Leeds United, da Premier League, os londrinos caíram no desempate por grandes penalidades, depois do 0-0 registado no final dos 90 minutos.

De resto, a eliminatória não teve surpresas de maior, com todos os favoritos a seguirem em frente.

O Liverpool, próximo adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, poupou muitos craques, mas mesmo assim superiorizou-se ao Norwich (0-3).

Também o Manchester City, cheio de caras novas e juventude, está na próxima ronda, graças ao 6-1 aplicado ao Wycombe. Os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram poupados por Pep Guardiola.

Everton e Watford foram as únicas equipas da Premier League eliminadas, ao perderem com Queens Park Rangers e Stoke City, respetivamente.