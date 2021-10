Mariana Vaz Pinto é a primeira mulher delegada em jogos da Liga

JN Hoje às 17:04 Facebook

Pela mão do Belenenses SAD, Mariana Vaz Pinto tornou-se esta segunda-feira na primeira mulher a desempenhar o cargo de delegada ao jogo ("team manager") numa partida das competições profissionais portuguesas.

"Nenhuma atividade profissional deve estar barrada por questões de género. Ontem quebrámos mais uma barreira com a Mariana Vaz Pinto a assumir a posição de delegada pela primeira vez num jogo da Liga Portugal. Estamos certos que ao colocarmos a competência acima de qualquer fator, muitas mais se seguirão", realçaram os azuis numa postagem nas redes sociais a assinalar o feito.

O momento histórico aconteceu no encontro frente ao Boavista, da nona jornada da Liga Portugal, que decorreu no Bessa e terminou com um nulo.

Mariana Vaz Pinto, de 26 anos, que desempenhou as mesmas funções durante cinco anos no Sporting, chegou este mês de outubro ao Belenenses SAD, mas só agora se sentou no banco.

Para além do clube, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional também enalteceu o facto de haver pela primeira vez uma mulher como "team manager" na Liga.

"Mariana Vaz Pinto entrou ontem na história do futebol profissional ao sentar-se no do​​​​ OsBelenenses SAD como Team Manager!", escreveu nas redes sociais.