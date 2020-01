Maríitimo empresta Leandro Barrera ao Mafra

Hoje às 17:59 Facebook

O extremo argentino Leandro Barrera foi emprestado pelo Marítimo ao Mafra, terceiro classificado da LigaPro, anunciou esta quinta-feira o emblema madeirense no site oficial.

O extremo, de 28 anos, foi emprestado até ao final da presente temporada, tendo chegado ao Marítimo no arranque da época 2018/19, na qual fez 30 jogos (17 como titular) e dois golos, mas perdeu espaço na formação verde rubra esta época, tendo participado em apenas cinco partidas e treinado com a equipa B antes de deixar o clube madeirense.

O jogador argentino conta com passagens por Argentinos Juniors, San Martín San Juan, Chacarita Jrs e All Boys no país natal e ainda nos Estados Unidos, no Chivas USA e no San Jose Earthquakes.

Barrera junta-se a Marcelinho (Londrina), Luciano Nequecaur (Danubio) e Marcão (Sampaio Corrêa) na lista de saídas do Marítimo no mercado de janeiro.