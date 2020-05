Marques Mendes critica escolha de Cláudia Santos para o CD da FPF

JN Ontem às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo líder do PSD deixou, este domingo, duras críticas à escolha de Cláudia Simões para presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de Mário Figueiredo, Marques Mendes. No habitual espaço de comentários na SIC, o ex-presidente do PSD afirmou "não acreditar" quando percebeu que Cláudia Santos tinha sido escolhida para o Conselho de Disciplina da FPF, considerando o caso como "uma vergonha".

"Pouca gente se apercebeu no país. Li uma, duas, três vezes e não queria acreditar. Uma deputada na Assembleia da República, quer ser deputada e presidente do CD da FPF. Não tenho nada contra a deputada, não está em causa a pessoa nem qualidades. É um problema político e ético, de promiscuidade entre futebol e política. Fiquei de cabelos em pé quando soube que já há projeto de parecer favorável da Comissão de transparência da Assembleia. Primeiro, a ligação entre futebol e política, é má para todos. Depois falamos de um órgão de polémica permanente e isto mina a imagem do Parlamento. É uma vergonha e é mau para todos", atirou.

No sábado, Mário Figueiredo, líder da Liga de 2012 a 2014, afirmou que Cláudia Santos tem uma "grande inimizade pelo F. C. Porto".

"Está previsto na lei que os juízes não podem julgar casos em que ocorra motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, nomeadamente se houver inimizade grave entre o juiz e alguma das partes ou seus mandatários. As pessoas que conhecem a Professora/Deputada candidata ao cargo de Presidente do CD da FPF, especialmente os que frequentam o seu círculo de amigos e os seus familiares, sabem da inimizade grave que esta nutre em relação ao F. C. P. SAD", escreveu no Facebook.