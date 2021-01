Marselha perde no Mónaco e soma quarto desaire seguido

JN/Agências Hoje às 00:13 Facebook

O Marselha de André Villas-Boas esteve, este sábado, na frente diante do Mónaco mas permitiu a reviravolta, perdendo por 3-1 e agravando a crise na 21.ª jornada da Liga francesa.

A quarta derrota consecutiva dos marselheses -- a contar com a Supertaça frente ao Paris Saint-Germain -- deixa a equipa do português cada vez mais afastada dos lugares da frente, no sexto lugar, com 32 pontos, a sete do Mónaco, quarto classificado e em tendência contrária, já que venceu o quarto desafio consecutivo.

O médio sérvio Nemanja Radonjic, em lançamento longo, ganhou em corrida aos adversários e marcou na cara do guarda-redes, colocando os forasteiros na frente, aos 12 minutos.

O empate surgiu aos 47, na sequência de canto, concluído pela cabeça do defesa chileno Guillermo Maripan.

Na resposta, André Villas-Boas fez entrar o polaco Arkadiusz Milik, contratado por empréstimo de ano e meio ao Nápoles a meio da semana, mas foi o Mónaco que logrou a reviravolta.

O jovem médio Aurelien Tchouameni apontou o segundo golo dos locais, aos 75 minutos, antes do montenegrino Stevan Jovetic, aos 90+2, sentenciar à 'bomba'.

Antes, o Nice travou a boa campanha do Lens, impondo-se fora, por 1-0, para subir ao 13.º lugar, com 26 pontos, enquanto os anfitriões são sétimos, com 31.