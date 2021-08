Marta Pen de fora das semifinais dos 1500 metros

JN/Agências Hoje às 02:39 Facebook

A portuguesa Marta Pen terminou, este domingo, em 28.º lugar nas eliminatórias dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com o tempo de 04.07,33 minutos, e ficou de fora das semifinais da distância.

Marta Pen, de 28 anos, chocou com uma atleta na parte final da corrida e atrasou-se, terminando a sua série no 10.º lugar, quando necessitava de ficar entre as seis primeiras classificadas - que se apuram diretamente - ou ser uma das seis mais rápidas entre as restantes atletas de todas as séries.

A atleta do Benfica, que tem como recorde pessoal 04.03,99 minutos, assegurou a presença nos seus segundos Jogos Olímpicos - depois do 36.º lugar no Rio2016 -, ao ocupar a mesma 36.ª posição no 'ranking' de qualificação.

Pouco tempo antes, Salomé Afonso também tinha ficado afastada das semifinais dos 1500 metros, ao concluir a sua série com o tempo de 04.10,80 minutos, terminando no 37.º lugar das eliminatórias, bem acima do seu recorde pessoal (04.07,98).

As semifinais estão marcadas para quarta-feira, a partir das 19 horas (11 horas), e a final para sexta, às 21.50 horas (13.50 horas).