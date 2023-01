Mau tempo faz adiar jogos nos distritais do Porto

Bernardo Monteiro Hoje às 23:21 Facebook

A forte chuva que se fez sentir no distrito do Porto, no fim de semana, levou ao adiamento de três jogos da Divisão de Elite, devido ao estado impraticável dos relvados.

O Dragões Sandinenses-Padroense e o Valonguense-Marco 09 nem sequer se iniciaram, enquanto o Avintes-Oliveira do Douro ainda teve 35 minutos de jogo, mas o árbitro interrompeu a partida quando verificou que o estado lamacento do terreno impossibilitava o normal decorrer da partida, para desalento dos adeptos que ansiavam assistir ao dérbi de Vila Nova de Gaia.

Nos poucos minutos em que a bola ainda conseguiu rolar, as equipas proporcionaram um jogo ofensivo, sempre com os olhos postos na baliza. Quando o árbitro Diogo Araújo percebeu que não estavam reunidas as condições interrompeu o encontro.