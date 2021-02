JN Ontem às 22:03 Facebook

O internacional francês marcou três dos quatro golos com que o Paris Saint-Germain derrotou o Barcelona (1-4). "Culés" vivem mais uma noite negra na Champions e estão praticamente eliminados.

Não houve Neymar, houve Mbappé. Muito Mbappé, aliás. O avançado francês protagonizou uma das melhores exibições da carreira e arrasou o Barcelona na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira.

No Camp Nou, Messi, de grande penalidade, ainda deu vantagem ao Barça, mas o 1-0 foi só o início do festival Mbappé. O francês, de 22 anos, empatou ainda na primeira parte e completou o hat-trick depois do intervalo. Pelo meio, também Moise Kean ajudou a enterrar um irreconhecível Barcelona, cada vez mais longe das grandes equipas de Guardiola e Luis Enrique. Nos últimos anos, os "culés" contam goleadas por 4-0 (Roma e Liverpool), um 8-2 do Bayern Munique e agora um 1-4.

Trincão foi lançado por Ronald Koeman a meio do segundo tempo, enquanto Danilo entrou a tempo de ajudar o PSG a fechar o triunfo.

Quem também deu um grande passo rumo aos quartos de final foi o Liverpool, que derrotou o RB Leipzig por 0-2: Salah e Mané deram a vitória à equipa de Jurgen Klopp.