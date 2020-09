JN Hoje às 19:43 Facebook

De acordo com a imprensa francesa, Mbappé testou positivo à covid-19 e vai assim falhar o jogo de terça-feira frente à Croácia, para a Liga das Nações.

Com mais este caso confirmado, sobe para sete o número de jogadores do Paris Saint-Germain infetados com o novo coronavírus.

Neymar, Di María, Leandro Paredes, Marquinhos, Keylor Navas e Icardi também já tinham testado positivo à covid-19.