Medalhados podem retirar a máscara 30 segundos para fotos no pódio

Os atletas medalhados nos Jogos olímpicos Tóquio 2020 vão poder retirar as máscaras por 30 segundos para serem fotografados no pódio durante a cerimónia de entrega de medalhas, anunciou esta segunda-feira o Comité Olímpico Internacional (COI).

"A ideia é permitir que os atletas, que já competiram e são poucos naquele momento, retirem as máscaras para as fotos", afirmou Mark Adams, porta-voz do COI, acrescentando: "Acho que todos compreenderão a decisão e perceberão que o risco de contágio é muito baixo".

Junto aos locais onde decorrerão as cerimónias de entrega de medalhas será colocada uma placa que indicará quando os atletas podem retirar as máscaras.

"Caso haja atletas que quebrem a regra iremos avisá-los e pedir que cumpram", referiu Mark Adams.

Depois de terem sido adiados no verão passado devido à pandemia de covid-19, os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 estão a decorrer à porta fechada e sob fortes medidas sanitárias, que incluem a obrigatoriedade de usar máscara em todos os momentos, exceto para treinar, competir, comer, beber e durante as entrevistas.

De acordo com o COI, 85% dos atletas participantes estão vacinados contra a covid-19, tendo até ao dia de hoje sido detetados 153 casos positivos entre as pessoas envolvidas nos Jogos, que terminam em 8 de agosto.