Médio Diogo Pinto ruma aos italianos do Ascoli

O médio português Diogo Pinto é reforço do Ascoli, da Série B italiana, com o Benfica a comunicar a saída a "título definitivo" do jogador, mas sem adiantar os valores envolvidos na transferência.

"Benfica e Ascoli Calcio 1898 chegaram a acordo para a cedência em definitivo do atleta Diogo Pinto", informa o clube lisboeta na sua página oficial na Internet.

O médio, de 20 anos, iniciou a formação no União de Tomar e, depois, no Sporting, clube em que se manteve nos iniciados, até 2013/14, antes de seguir como juvenil para a União de Leiria e, mais tarde, rumar ao Benfica, no qual foi campeão júnior.

Em 2019/20, Diogo Pinto disputou seis jogos pela equipa B, três na Premier League International Cup e três na LigaPro, e dois pelos sub-23.

O Ascoli é oitavo classificado na Série B Italiana.