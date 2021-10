Melinha do Braga está internada mas já deixou os Cuidados Intensivos

Joaquim Gomes Hoje às 13:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A popular Melinha, considerada "embaixadora" do Sporting de Braga, encontra-se desde este fim de semana internada no Hospital Central de Braga, para onde entrou na véspera queixando-se com "dores no peito", mas já deixou a Unidade de Cuidados Intensivos.

Maria Amélia Morais, de 85 anos, está "como sempre, bem disposta", segundo apurou o JN junto de fontes familiares, na manhã deste domingo. No entanto, continua na unidade hospitalar "por uma questão de precaução", aguardando-se que ao longo do dia "possam ser revelados pormenores acerca do seu ponto de situação clínico".

Melinha segue há décadas todos os jogos mais importantes do Sporting Clube de Braga e é uma das adeptas de futebol mais conhecidas, inclusive no estrangeiro, dado que se desloca com frequência a outros países para acompanhar o clube de coração nas competições internacionais.