Mercado agitado nos escalões secundários

Os campeonatos não profissionais também já se encontram em fase de preparação para 2021/22 e começam-se a notar as mudanças. Seja ao nível da liderança da equipa técnica ou de contratações de jogadores, o mercado está ativo e promete várias mexidas nos plantéis que no próximo ano vão disputar a Liga 3 e o Campeonato de Portugal.

O Fafe, que vai integrar a nova competição, Liga 3, já encontrou novo técnico. Francisco Matos, antigo adjunto do Varzim, foi oficializado como novo líder da equipa e tem como caras novas Rui Nibra (ex Omonia Aradippou, Chipre), Paulo Monteiro (ex Salgueiros), Didi (ex Valadares), Chico (ex Maria da Fonte) e João Santos (ex Vitória). Danny, Zé Oliveira, Caros Freitas, Pedro Matos, Ferrinho, Nei e João Castro renovaram contrato.

Já no Campeonato de Portugal o Salgueiros já apresenta reforços para 2021/22. O médio Ivo Lemos, ex-Beira-Mar está de volta a Paranhos. A chegada de Rui Amorim ao clube, fez regressar o futebolista de 27 anos, que brilhou durante duas temporadas ao serviço da alma salgueirista, entre 2015 e 2017.

O Praiense também apresentou o novo técnico que será Bruno Ribeiro, antigo jogador e mais tarde treinador no Vitória de Setúbal, que assinou por um ano e vai tentar levar a equipa da Praia da Vitória até à Liga 3.