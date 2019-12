Hoje às 20:33 Facebook

O jogador argentino recebeu o troféu pela sexta vez na carreira e passa a ser recordista, com mais um do que o internacional português.

Depois do "The Best", Lionel Messi recebeu esta segunda-feira a Bola de Ouro, galardão atribuído pela France Football e que distingue o melhor jogador do Mundo em 2019.

O jogador argentino conquista o troféu pela sexta vez na carreira e passa a ser recordista, com mais um do que Cristiano Ronaldo, que já tem cinco Bolas de Ouro.