Messi baixou 50% do seu salário para tentar continuar no Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O astro argentino despediu-se, este domingo, do Barcelona depois de não ter renovado com o clube catalão. O jogador garantiu que não estava preparado para o adeus, uma vez que tinha tudo acertado para renovar.

O final da história de amor entre Lionel Messi e o Barcelona deixou o mundo de futebol em choque e esta manhã foi mesmo a hora de dizer o adeus definitivo. O palco escolhido foi o Camp Nou e não podia ser outro, já que foi a segunda casa do astro argentino durante 20 anos, 17 deles pela equipa principal, e lugar onde Messi brilhou, protagonizou jogadas de génio e fez juras de amor numa relação que parecia destinada a ser eterna. Mas não foi.

Ainda "em choque", Messi entrou no recinto rodeado dos troféus que conquistou pela equipa catalã - 34 no total, sem esquecer os 778 jogos disputados e 672 golos marcados - e ainda antes das primeiras palavras, não segurou as lágrimas perante os atletas, ex-companheiros, família e jornalistas, fora os milhões de adeptos que assistiam em casa à conferência que o próprio fez questão de convocar.

"Não sei se vou conseguir falar. Nestes últimos dias pensei no que podia dizer. A verdade é que não me saía nada, estava bloqueado. Mas estou aqui apesar de tudo. É muito difícil depois de tantos anos, depois de ter feito aqui toda a minha vida, não estava preparado para este adeus. No ano passado, quando surgiu o problema do burofax, estava convencido que ia sair, mas este ano não e não fico por causa de um problema com a La Liga. Estava convencido que íamos continuar na nossa casa. Sempre colocámos em primeiro lugar o nosso bem-estar, estar em nossa casa e desfrutar da vida em Barcelona, que é maravilhosa. Hoje cabe-me despedir-me disso", começou por dizer, visivelmente emocionado, garantindo que um dia voltará ao único clube, até agora, que representou como sénior.

"Estava convencido que íamos continuar na nossa casa. Hoje cabe-me despedir-me disso"

"Foram muitos anos. Cheguei um rapazito. Depois de 21 anos, saio com a minha mulher, com três catalães argentinos... Não podia estar mais orgulhoso por tudo o que fiz e vivi nesta cidade. Depois de estar uns anos fora, vamos voltar. Foi isso que prometi aos meus filhos. Falta-me agradecer por tudo o que vivi. Cresci com os valores deste clube e sempre tentei encaixar-me com humildade", acrescentou.

PUB

Do interesse do PSG à redução do salário para ficar no Barcelona

Durante a conferência que durou quase uma hora, Messi não escondeu a desilusão por ter de deixar o clube catalão. "Fiz o possível para ficar", repetiu. Mas, então, qual o motivo para não renovar? Pressionado a dar mais detalhes sobre as negociações com o Barcelona que acabaram por não resultar na renovação do contrato, o craque acabou por ir, uma vez só, além do "fiz tudo o que podia", revelando um detalhe.

"Baixei 50% o meu salário e acordámos o contrato"

"Baixei 50% o meu salário e acordámos o contrato. Depois não me pediram mais nada. Fiz tudo o que era possível e não podia ser feito para eu ficar. Sempre fui transparente. O que acontece é que falam muito, mas nem todas as coisas que disseram sobre mim são verdadeiras. Não pensei despedir-me desta maneira. Contava fazê-lo em campo, com os adeptos. Retiro-me deste clube sem os ver no estádio por mais de ano e meio e não estar junto a eles custa-me, mas foi assim que aconteceu. Resta-me agradecer todo o carinho que me deram ao longo de todo este tempo".

Messi tem sido apontado a vários clubes, com o PSG a ser avançado como o destino mais provável - o jornal "L'Équipe" garantiu que o clube parisiense já apresentou um contrato por duas épocas mais uma de opção e já informou o plantel que o astro argentino está a caminho - mas o atleta sublinhou que ainda não tem qualquer destino escolhido.

"PSG? É uma possibilidade, mas, até este momento, não tenho nada fechado com ninguém"

"PSG? É uma possibilidade, mas, até este momento, não tenho nada fechado com ninguém. É verdade que, no momento em que saiu o comunicado, recebi muitas chamadas, vários clubes estavam interessados, mas ainda não há nada fechado. Estamos a falar, obviamente. Agora vou começar do zero. Vai ser duro", concluiu.

Antes de sair de Camp Nou, Messi teve direito a mais um longo aplauso dos presentes na sala e a uma ovação no exterior do recinto, depois de fazer questão de se dirigir aos adeptos que esperaram junto ao estádio agradecer tudo o que Messi deu ao Barcelona. Agora, os aplausos ficarão reservados para outras paragens.