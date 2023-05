Messi pede desculpa ao PSG: "Não volto a repetir este erro"

O jogador argentino publicou, esta sexta-feira, um vídeo nas redes sociais no qual pediu desculpa pela viagem à Arábia Saudita, que lhe valeu um castigo de duas semanas de suspensão por parte do PSG.

"Achei que íamos ter um dia de folga, como sempre temos depois dos jogos. Já tinha a viagem organizada e não podia cancelar, pelo que, já tinha cancelado uma vez anteriormente. Não volto a repetir este erro. Agora, estou à espera para ver o que o clube quer fazer comigo", afirmou.

O avançado argentino falhou o treino de segunda-feira do PSG, após a derrota de domingo em casa frente ao Lorient, na Ligue 1 (3-1), e viajou para a Arábia Saudita, ao abrigo de um contrato com o gabinete do Turismo do país em que atua o português Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

O campeão do mundo ao serviço da Argentina, de 35 anos, está em final de contrato com o clube parisiense e está temporada alinhou 37 jogos nas diferentes competições, com 20 golos marcados e 19 assistências.

Na Liga francesa, o PSG, dos portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, segue em primeiro lugar, com 75 pontos, mais cinco do que o Marselha, segundo classificado, quando faltam disputar cinco jornadas.