Messi rendido a Enzo Fernández: "É espetacular"

Capitão da Argentina elogiou o médio do Benfica, que se estreou a marcar pela seleção frente ao México, no Mundial 2022.

Enzo Fernández saltou do banco para ajudar a Argentina frente ao México, na segunda jornada do Grupo C., e para além do golaço que selou a vitória da albiceleste (2-0) ainda recebeu elogios de Lionel Messi.

"Não me surpreende o que o Enzo fez. Conheço-o e vejo-o a treinar todos os dias. Merece-o, porque é um jogador espetacular e importantíssimo para nós. Estou muito feliz por ele", disse o capitão argentino, após o encontro.

Enzo Fernández foi um dos jogadores que falou com os jornalistas e não escondeu a emoção pelo momento vivido este sábado.

"Desde miúdo que sonho jogar com esta camisola e hoje cumpri também o sonho de fazer um golo num Mundial. Este golo não tem comparação com nenhum outro. Messi? Quando era miúdo via-o na televisão e agora estou a jogar com ele. Era um dos meus ídolos e agora festejámos um golo juntos. Estou muito agradecido pelo que é como pessoa", referiu o médio do Benfica.