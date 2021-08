Volte-face em Espanha: Messi não vai continuar no Barcelona

Bernardo Monteiro Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando tudo parecia encaminhado para que o capitão do Barcelona, Lionel Messi, renovasse com os catalães, houve um volte-face e é oficial que o avançado não continuará ao serviço do único clube que representou em toda a carreira.

O estado adiantado das negociações entre o craque argentino e o clube espanhol já faziam prever que Messi continuasse a aventura em solo catalão, mas "problemas financeiros e estruturais", relacionados com os regulamentos de La Liga impedem a possibilidade de o avançado continuar ao serviço do Barcelona.

Em comunicado oficial, o emblema liderado por Joan Laporta indica que "ambas as partes lamentam profundamente que não seja possível cumprir os desejos do jogador e do clube", deixando palavras de agradecimento pelo serviço que o argentino prestou durante 19 temporadas.

"O Barcelona expressa de todo o coração a sua gratidão ao jogador pela sua contribuição para o engrandecimento do clube e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro na sua vida pessoal e profissional", lê-se em comunicado.

Durante o período em que Messi representou os blaugrana marcou 672 golos em 778 partidas oficiais.

Ainda não há nada em concreto quanto ao futuro do jogador, de 34 anos, mas o Manchester City e o PSG são fortes hipóteses para receberem o craque, devido ao facto de serem das poucas equipas que integram campeonatos competitivos e que poderiam ter capacidade financeira para suportar os valores auferidos por Messi.