Miguel Crespo muito perto de assinar pelo Fenerbahçe

O médio do Estoril, que na última temporada foi eleito o melhor jogador da Liga 2, está prestes a assinar pelos turcos do Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira.

O negócio deverá render aos cofres do clube que venceu a segunda divisão de futebol profissional em Portugal uma verba a rondar os dois milhões de euros, sem ainda ser do conhecimento público a duração do contrato que vai ligar o jogador de 24 anos aos turcos.

A chegada do médio à Turquia está prevista para este domingo, de acordo com um anúncio do clube turco nas suas redes sociais, a fim de fazer exames médicos e assinar contrato.

A representar o "clube da Linha" desde 2019/20, o futebolista evidenciou-se em 2020/21, ao participar em 38 jogos e contribuir com seis golos e quatro assistências. Já nesta nova época, Crespo esteve em cinco partidas da equipa orientada pelo técnico Bruno Pinheiro e anotou dois golos e fez uma assistência.

Esta será a primeira aventura de Crespo fora de Portugal, ele que conta no currículo com passagens por Merelinense, Braga B, além do atual clube, o Estoril.