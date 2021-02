Quintana "era uma demonstração de amor pelo andebol, pela família"

JN Hoje às 14:57 Facebook

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, fala em "injustiça" pela morte do guarda-redes Alfredo Quintana, do F. C. Porto, afirmando que o atleta ficará na "memória de todos".

"Sem palavras. Há notícias que não devíamos ter. O Alfredo Quintana deixou-nos de forma abrupta. Não merecia. Não é justo. Deixa de estar em campo, mas nunca deixará de estar na memória de todos os que o acompanharam quer no F. C. Porto, quer na Seleção Nacional que representou de uma forma notável", pode ler-se na mensagem partilhada pelo dirigente no comunicado publicado no site oficial da federação.

E Miguel Laranjeiro recordou também o homem e atleta: "É um choque para todos. Mas todos os que o conheceram vão levá-lo sempre no coração sempre que pensarmos no andebol, na seleção e no F. C. Porto. Com o seu espírito alegre e extrovertido, soube sempre dar um contributo imprescindível em cada jogo em que entrava. Foi sempre extraordinária a sua relação com o público em todos os momentos. Nunca o esqueceremos".

"Lembro-me bem da conversa que tivemos em agosto passado. Em cada palavra que proferia, era uma demonstração de amor pelo Andebol, pela família, pela filha. Em cada palavra deixava um sinal de comprometimento em tudo em que se envolvia", acrescentou o presidente da federação, considerando-o como um exemplo para muitos jovens.

E acrescentou: "O Quintana ajudou muito, muito, a seleção a chegar aos patamares que atingiu nos últimos anos. Jamais o esqueceremos".

Por último, deixou uma mensagem de apoio à família e ao clube. "Em nome de toda a modalidade, apresento os nossos mais sentidos pêsames à família, amigos e ao F. C. Porto. Até sempre, campeão", finalizou.