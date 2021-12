Miguel Lopes assina pelo Estrela da Amadora

Hoje às 19:28 Facebook

O defesa português Miguel Lopes é o mais recente reforço do Estrela da Amadora, que anunciou a contratação do internacional esta quarta-feira, nas redes sociais.

Miguel Lopes, de 34 anos, vai envergar a camisola 19 dos tricolores, que especificam que o jogador irá reforçar o conjunto orientado pelo treinador Ricardo Chéu enquanto defesa central, após uma carreira feita maioritariamente na posição de lateral direito.

Internacional AA em quatro ocasiões, o experiente futebolista regressa a Portugal após cinco anos na Turquia, onde representou Kayserispor e Akhisar, depois de ser cedido aos espanhóis do Granada pelo Sporting, o último clube luso que tinha representado.

Com formação entre Oriental, Olivais e Moscavide e Alverca, Miguel Lopes iniciou a carreira sénior no Benfica B, passando por Operário Lagoa e Rio Ave antes de chegar ao F. C. Porto, de onde foi emprestado aos espanhóis do Bétis e ao Braga.

Regressou aos dragões em 2012/13, temporada em que se sagrou campeão nacional, e mudou-se em janeiro dessa época para o rival Sporting e, pelo meio, voltou a ser emprestado, desta feita aos franceses do Lyon.

No currículo, para além de uma Liga, Miguel Lopes conta também duas Taças de Portugal (2009/10, pelo F. C. Porto, e 2014/15, pelo Sporting), três Supertaças (2009, 2010 e 2012, todas pelos portuenses), uma 2.ª Liga espanhola (2010/11, ao serviço do Bétis) e, na Turquia, uma Taça e uma Supertaça (2017/18), pelo Akhisar.

O Estrela da Amadora ocupa a 12.ª posição da Liga Portugal 2, com 16 pontos, e recebe, na próxima segunda-feira, a partir das 18:00, o Casa Pia, segundo, com 27, no Estádio José Gomes, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato.