Miguel Oliveira alcança melhor classificação da carreira no MotoGP

O piloto português terminou, este domingo, o Grande Prémio da República Checa no sexto lugar, num dia histórico para a KTM, que conseguiu a primeira vitória.

Depois da queda em Espanha, Miguel Oliveira voltou em alta e conseguiu, na República Checa, o melhor resultado da carreira na categoria rainha do motociclismo: um sexto lugar.

O piloto português arrancou da 13.ª posição e conseguiu uma recuperação notável, ao terminar as 21 voltas do traçado de Brno a 7,969 segundos do sul-africano Brad Binder (KTM) - primeiro rookie a vencer uma prova desde o espanhol Marc Márquez em 2013 -, que bateu o italiano Franco Morbidelli (Yamaha), segundo, e o francês Johann Zarco (Ducati), terceiro.

Com estes resultados, e após três provas, Miguel Oliveira soma agora 18 pontos, tendo subido ao 12.º lugar da classificação, liderada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), que soma 59, depois de ter sido apenas sétimo em Brno.

A próxima corrida está marcada para o dia 16 de agosto, na Áustria.