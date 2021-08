Miguel Oliveira troca as motas pelos carros em setembro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:36 Facebook

Miguel Oliveira vai competir pela primeira vez numa prova automóvel, com o estatuto de convidado.

Miguel Oliveira vai estrear-se nas provas automóveis no fim de semana de 3 a 5 de setembro. O piloto português vai competir no evento 24 horas de Barcelona, ao serviço da equipa True Racing, e vai disputar a prova de enduro ao comando do KTM X-BOW GTX, o novo "bólide" da marca austríaca mais conhecida pelas corridas nas motas.

"Estou super animado e orgulhoso com a oportunidade de competir nesta corrida", disse Miguel Oliveira. "As corridas de motos sempre fizeram parte de quase toda a minha vida, mas a minha carreira começou no campeonato português de karting e, por isso, sempre quis competir em quatro rodas", referiu o piloto da KTM.

O X-BOW GTX tem um motor Audi 2.5 TFSI de cinco cilindros. Pesa cerca de 1048 quilos e tem 530 cavalos, valores bastante superiores àqueles que Oliveira está habituado no MotoGP. O português conduz a RC16, uma moto que pesa cerca de 157 quilos e tem 250 cavalos.

É a primeira vez que Miguel Oliveira compete numa prova automóvel, sendo que o português já venceu por três ocasiões um Grande Prémio de MotoGP pela equipa da KTM.

Miguel Oliveira vai pegar no volante do novo X-Bow GTX, da marca KTM Foto: KTM AG, Eset Cup, Gruppe C Photography

Miguel Oliveira disputa, atualmente, o Mundial de MotoGP, no qual ocupa a oitava posição, com 85 pontos, tendo já registado uma vitória (em Barcelona) e dois segundos lugares (Itália e Alemanha) esta temporada.