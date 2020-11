Ricardo Rocha Cruz Hoje às 14:44 Facebook

Depois de ter arrancado da "pole position", Miguel Oliveira liderou a corrida de Portimão de ponta a ponta e conquistou a segunda vitória na temporada. Com este triunfo, Miguel Oliveira tornou-se no primeiro piloto português a vencer uma corrida na classe rainha em solo nacional.

O sonho agora é real. Foi com direito a recorde da pista, volta mais rápida e liderança de ponta a ponta que Miguel Oliveira se tornou no primeiro português a vencer uma corrida de MotoGP em Portugal. No dia em que se encerrou o Mundial, o Falcão luso abriu as asas e voou até à segunda vitória na temporada de forma absolutamente inquestionável.

Jack Miller, da Ducati, foi segundo classificado a 3,1 segundos do português, seguido de Franco Morbidelli, que terminou no último lugar do pódio, num resultado que lhe garantiu o vice-campeonato.

Miguel Oliveira, que em 2021 vai integrar a equipa principal da KTM, termina 2020 com duas vitórias e o nono lugar no Mundial, a apenas 14 pontos de Joan Mir, que no GP anterior se tinha sagrado campeão.