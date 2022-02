Miguel Pinto Lisboa insatisfeito com trabalho de António Nobre

Vìtor Jorge Oliveira Hoje às 00:36 Facebook

Presidente vitoriano foi à sala de imprensa criticar a ação disciplinar do árbitro leiriense, lembrando que Bruno Rodrigues devia ter sido expulso.

O Vitória de Guimarães levou a melhor no dérbi minhoto com o Sp. Braga, vencendo o vizinho por 2-1 e em inferioridade numérica. Mas a exibição de António Nobre desagradou ao presidente Miguel Pinto Lisboa, que se deslocou à sala de imprensa para manifestar a sua insatisfação.

"Apesar da vitória, houve um critério disciplinar pouco adequado. Houve um desequilíbrio na tomada de decisões. Há um jogador do Sp. Braga que devia ter visto o segundo amarelo e isso até foi notado pelo treinador da equipa adversária que procedeu à sua substituição. O Vitória, com o apoio dos seus adeptos, jogou sempre com doze e, felizmente, conseguiu a vitória".