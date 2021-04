Miguel Pinto Lisboa pediu união e prometeu esclarecimentos

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:29 Facebook

As últimas semanas têm sido conturbadas no Vitória de Guimarães, mas o presidente Miguel Pinto Lisboa foi claro na mensagem transmitida aos associados, nos minutos que antecederam a conferência de imprensa de Bino. "Os vitorianos têm de estar unidos e não podemos ceder ao ruído".

"Os vitorianos sabem distinguir o essencial do acessório. No devido tempo, estaremos disponíveis para dar todos os esclarecimentos, no tempo e local certo", adiantou Miguel Pinto Lisboa.

O dirigente deixou ainda uma mensagem de confiança ao sucessor de João Henriques no comando técnico. "Não é uma mensagem de boas-vindas, porque já é membro da família, mas sim de força, de coragem e de confiança na sua capacidade. O Vitória atravessa um momento difícil, mas é nesse momento que se manifesta o carácter e a força dos homens. Ele tem esse caráter e essa força e vai conduzir-nos aos resultados que queremos", assumiu o presidente do clube.

A estreia de Bino como treinador na equipa principal do Vitória e na Liga está agendada para sexta-feira (20 horas), no reduto do Portimonense, na partida de abertura da jornada 26. O treinador está preparado para o desafio. "Estou aqui para abraçar o convite com ambição e determinação", reiterando que o apuramento para as competições europeias é a meta traçada. "Pensamos no imediato e com determinação de atingir os objetivos do início da época. Os jogadores têm de acreditar que são capazes", concluiu.