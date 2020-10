Milhares de pessoas inundam Nazaré para assistir às ondas gigantes

Sara Gerivaz Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A época das ondas gigantes está oficialmente aberta na Nazaré, com milhares de pessoas a assistir às acrobacias da elite do surf mundial que rumou à costa portuguesa para tentar alcançar a maior onda alguma vez surfada.

A afluência descontrolada de pessoas obrigou a Proteção Civil a montar um dispositivo de segurança Foto: Pedro Correia / Global Imagens

As previsões confirmaram-se: a primeira grande ondulação da nova temporada aconteceu na Praia do Norte, na Nazaré e, apesar da pandemia de covid-19, milhares de pessoas deslocaram-se à encosta do Forte de São Miguel de Arcanjo esta quinta-feira para assistirem de perto às movimentações dos "big riders" dentro de água.

Os primeiros curiosos começaram a chegar ainda de madrugada, para conseguirem os melhores lugares, e pelas 8 horas da manhã a multidão já pintava grande parte do morro, com dificuldades em cumprir o distanciamento social imposto pela pandemia.

A afluência descontrolada de pessoas obrigou a Proteção Civil a montar um dispositivo de segurança, a reforçar a sinalização das regras sanitárias e a intensificar sensibilização para a utilização de máscara e de distanciamento social. No local está ainda a Polícia Marítima, os Bombeiros da Nazaré e técnicos da Câmara Municipal da Nazaré ligados aos eventos de surf.