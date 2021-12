Milhares desafiam a chuva pelo teste que dá acesso ao Dragão

Nuno A. Amaral Hoje às 00:25 Facebook

Corrupio no exterior do recinto para a despistagem à covid-19. Ver ao vivo o jogo depende da zaragatoa.

O F. C. Porto-Atlético de Madrid (terça-feira, 20 horas, Eleven Sports 1) marca a estreia da obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à covid-19 para entrar no Dragão, devido às restrições ditadas pela DGS, mas nem essa regra, nem a chuva que ontem caiu de forma abundante, impediram milhares de adeptos de acorrerem às redondezas do estádio, onde a Farmácia da Arrábida e a empresa Sofarma, em parceria com o F. C. Porto, disponibilizaram 10 locais de testagem.

O processo revelou-se simples e, em cerca de 40 minutos, cada pessoa foi testada e pôde sair do local já com o resultado. Ao JN, Miguel Valderez, CEO da Farmácia da Arrábida, afirmou que, "depois de cerca de 3000 adeptos terem sido submetidos ao teste no dia de arranque [anteontem], a iniciativa está a ser um sucesso". "Quando saiu a notícia das restrições, ou havia uma reação rápida ou muito dificilmente haveria condições para receber os adeptos no estádio já testados", referiu, revelando que, em dois dias, foram identificados "muito poucos" resultados positivos, que são comunicados à DGS e, obviamente, implicam a proibição de entrar no Dragão ou em qualquer evento.