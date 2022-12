Milhões do Manchester United podem levar talentos de F. C. Porto e Benfica

JN Hoje às 10:01 Facebook

Meios de comunicação britânicos insistem na intenção do Manchester United em avançar por Diogo Costa, guarda-redes do F. C. Porto, e Enzo Fernández, médio do Benfica.

Os responsáveis do Manchester United encaram a janela de mercado do próximo mês de janeiro como uma oportunidade para dar ao seu treinador, Erik ten Hag, opções válidas para atacar a segunda metade da temporada.

O pontapé de saída não foi propriamente promissor, com o Liverpool a ganhar a corrida por Cody Gakpo (PSV), mas os "red devils" jogam em muitos tabuleiros em simultâneo.

Com o internacional espanhol David De Gea em fim de contrato, o United procura alternativas para a baliza e o nome de Diogo Costa está bem cotado em Old Trafford.

O guarda-redes do F. C. Porto, que foi totalista no último Mundial ao serviço da seleção portuguesa, é apontado como uma prioridade para o clube inglês, que não se assusta com a cláusula de rescisão, avaliada em 75 milhões de euros. O jornal "The Sun" diz mesmo que o negócio é para se fazer "custe o que custar".

Outro dos nomes que o United tem na sua lista de compras é o de Enzo Fernández, médio do Benfica que foi eleito o Melhor Jogador Jovem do último Campeonato do Mundo, no Catar.

O internacional argentino tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões, e tem sido para ela que os responsáveis encarnados têm apontado aos pretendentes do centrocampista, que crescem a cada dia que passa.

Também João Félix, avançado do Atlético de Madrid, está no radar dos "red devils", que tentam a sua cedência até ao final da temporada.

Fora das primeiras escolhas do treinador Diego Simeone, o internacional português quer deixar os "colchoneros" em janeiro, tendo já sido apontado a clubes como o PSG e o Arsenal, líderes das ligas francesa e inglesa, respetivamente.