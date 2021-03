Milton Mendes confirma saída do comando técnico do Marítimo

Arnaldo Cafôfo Hoje às 18:27 Facebook

O treinador brasileiro deixou, esta segunda-feira, o comando técnico do Marítimo. Milton Mendes despediu-se dos jogadores e confirmou a saída: "É difícil falar o que falhou", afirmou.

Milton Mendes está de saída do Marítimo. O treinador brasileiro, que conseguiu cinco vitórias em 17 jogos, falou com todo o plantel antes de conversar com o presidente Carlos Pereira e anunciou a saída.

"Eu estou realmente de saída, fui lá despedir-me dos jogadores, ouvi coisas espetaculares, porém o momento é de pensar no todo. E o todo é o Marítimo. É difícil dizer o que falhou, que não foi só uma coisa. Estava a ir tudo muito bem. De repente, o jogo do Estoril [para a Taça de Portugal], uma sequência de jogos... perdemos alguns jogadores. Uma série de coisas que podíamos pensar", disse o treinador, salientando que tinha o apoio do grupo de trabalho.

"Se ouvissem o que foi falado... isso é que mais me dói. O balneário está comigo mas não dá mais. É o momento de pensar mais na instituição do que em mim. Já era para ter saído em Tondela, enfim. O momento é de pensar no melhor para o clube e talvez uma voz diferente traga uma equipa a catapultar coisas boas novamente, buscar novos resultados", concluiu.

O Marítimo é último classificado do campeonato, com 18 pontos.