Vitória volta a claudicar em casa e cede empate diante adversário reduzido a dez jogadores.

O Vitória de Guimarães voltou a escorregar em casa, empatando diante do Farense, em partida que estava em atraso da 14ª jornada da Liga. Os minhotos estiveram duas vezes em vantagem no marcador e em superioridade numérica, mas, com uma exibição débil em vários momentos do jogo, permitiram que os leões de Faro afiassem as garras e chegassem ao momento de felicidade com dez jogadores em campo.

Com três cantos em quatro minutos e uma oportunidade flagrante, o Farense mostrou vontade de obter o melhor resultado, mas fraquejou no primeiro lance de perigo dos locais, permitindo a Pepelu inaugurar o marcador. Os algarvios reagiram e chegaram ao empate de penálti, mas, a partir daí, os minhotos assumiram o jogo e, por intermédio de Edwards, chegaram ao intervalo em vantagem.

Desejoso de chegar ao golo da tranquilidade, o Vitória teve uma melhor entrada no segundo tempo e beneficiou da expulsão de Alex Pinto. Não conseguiu sentenciar o jogo e a audácia dos algarvios foi coroada com um remate eficaz de Stojiljkovic.