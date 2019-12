Morato titular no Benfica frente ao Vitória de Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:06 Facebook

O Benfica defronta, este sábado o V. Setúbal, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Morato, em estreia absoluta na equipa principal dos encarnados, é uma das muitas novidades no onze apresentado por Bruno Lage.

Para este encontro, Bruno Lage não pode contar com lesionados André Almeida, David Tavares e Rafa. Do lado dos sadinos, Julio Velázquez pode contar com a equipa na máxima força.

Se o Vitória de Setúbal já está fora das contas para o apuramento, os encarnados ainda podem chegar à final four. Para isso, têm de vencer os sadinos e esperar por um empate entre Vitória de Guimarães e o Covilhã ou uma vitória dos serranos por números inferiores aos de um eventual triunfo das águias.

Onze do Vitória de Setúbal: Makaridze; Sílvio, Jubal, João Meira e Nuno Pinto; Semedo, Éber Bessa e Carlinhos; Mansilla, Hachadi e Berto.

Onze do Benfica: Zlobin; Tomás Tavares, Morato, Jardel e Nuno Tavares; Caio Lucas, Gedson, Florentino e Jota; De Tomás e Seferovic.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. Manuel Oliveira é o árbitro do encontro.