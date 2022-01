Benfica e Moreirense empatam no Estádio da Luz

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:33 Facebook

Benfica e Moreirense empataram (1-1), este sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga. Gilberto, na própria baliza, e Darwin marcaram os golos.

Num jogo que marcou a estreia de Paulo Bernardo como titular na equipa encarnada, os golos surgiram apenas na segunda parte. Primeiro, pela equipa de Moreira de Cónegos, graças a um autogolo de Gilberto, após um desvio de Otamendi que bateu no lateral brasileiro.

Apenas quatro minutos depois, Darwin, que regressou à titularidade, aproveitou uma defesa incompleta de Kewin e atirou para o fundo da baliza.

Com este empate, o Benfica fica em terceiro, com 41 pontos, e pode ver o líder F. C. Porto, com 47, e o Sporting, segundo com 44, e que entram em campo no domingo, aumentarem a vantagem. Já o Moreirense soma o segundo jogo sem perder e está em 13.º, com 16 pontos.

