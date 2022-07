Moreno confiante para eliminatória com o Hajduk

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:52 Facebook

Treinador destaca compromisso do coletivo e pede serenidade e apoio à massa associativa

Ao fim de dois jogos, Moreno Teixeira permanece invicto no comando técnico e mostra-se entusiasmado com o futuro. O treinador aborda com confiança a eliminatória com o Hajduk Split e fala sobre o arranque da Liga, em Chaves. Cumprido o desejo de chegar à cadeira de sonho, Moreno apela ao compromisso. "Sou um homem feliz, mas nesta altura o que importa é focar a equipa no trabalho, fazer com que os atletas percebam que clube representam e que vão passar por algumas dificuldades no campeonato", disse, em entrevista à SportTv.

Dos jogos com o Puskás Akadémia, os primeiros oficiais da temporada, o responsável técnico tirou ilações positivas. "Reconheço que poderíamos ter feito mais em alguns momentos. Somente em termos de qualidade, especialmente no jogo disputado na Hungria. De resto, em termos de entrega, não tenho nada a apontar. Têm sido fantásticos", disse, pedindo compreensão aos sócios. "Os vitorianos têm de perceber que o caminho vai ser difícil, porque houve uma reformulação grande, uma mudança de equipa técnica, atletas a entrar e a sair e outros que ainda poderão sair. Peço-lhes compreensão e calma", reforçou.

Ambição máxima

Cumprido o primeiro objetivo, o foco já está no duplo confronto com o Hajduk Split, referente à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. "Percebemos que temos pela frente um adversário muito difícil, mas não há outra forma de abordar a eliminatória: é para passar".

O Chaves será o adversário seguinte, na estreia da Liga, e há uma certeza. "Vamos estar preparados", diz.