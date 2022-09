Morreu antigo futebolista Vítor Duarte

O antigo defesa central de Benfica, Sporting de Braga e Beira-Mar Vítor Duarte morreu esta sexta-feira aos 63 anos, informou o U. Coimbra, um dos clubes por onde passou.

"Estou chocado e muito transtornado com esta notícia. O Universo Unionista está de luto e muito triste. O Vítor era um homem bom, uma grande referência para todos que partilharam o balneário com ele. Era um líder de balneário e sempre com uma notória boa disposição", afirmou o presidente do U. Coimbra, Fernando Soares.

Vítor Duarte jogou oito temporadas na primeira divisão, entre Benfica (85/86), Farense (86/87), Sp. Braga (1987 a 1991) e Beira-Mar, de 1991 a 1993. Representou ainda Académica, Marialvas, Recreio de Águeda, União de Coimbra e Lousanense.