Morreu Domingos Piedade, uma das maiores figuras portuguesas da Fórmula 1

Domingos Piedade, uma das maiores figuras portuguesas do automobilismo, morreu este sábado, aos 75 anos, vítima de um cancro. Estava internado numa unidade de saúde em Lisboa.

A notícia foi avançada no Facebook pelo jornalista da Eurosport João Carlos Costa e já foi confirmada pelo presidente do Automóvel Clube de Portugal.

Com uma carreira ligada ao automobilismo, Domingos Piedade notabilizou-se como vice-presidente do construtor alemão, para além da atividade enquanto empresário de pilotos de Fórmula 1. Era amigo do malogrado piloto brasileiro Ayrton Senna, antes de assumir as funções de administrador do Autódromo do Estoril.

Foi responsável pela descoberta do alemão Michael Schumacher ainda nos karts, gerindo a carreira antigo piloto da Ferrari até à chegada à Fórmula 1, onde conquistou sete campeonatos mundiais.

"Ajudou muitos pilotos portugueses, eu incluído, quando quis internacionalizar a minha carreira. Tenho muitas histórias, que um dia posso contar", disse Ni Amorim à agência Lusa.

O presidente da FPAK considera que Domingos Piedade era "uma figura incontornável do automobilismo português".

Luís Filipe Vieira lamenta morte de "grande adepto"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, lamentou este sábado a morte de Domingos Piedade, personalidade ligada ao desporto motorizado e "grande adepto" do clube lisboeta.

"Foi com profunda tristeza que tomámos conhecimento da pesarosa notícia do falecimento do nosso reconhecido grande adepto Domingos Piedade", lê-se numa mensagem publicada no site dos 'encarnados'

Segundo o líder benfiquista, "Domingos Piedade ficará para sempre na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver na família benfiquista e que se orgulham do legado que deixou em diversas áreas a que se dedicou, com destaque para o desporto automóvel".