Morreu Fernando Gomes, histórico avançado do F. C. Porto

Faleceu o maior goleador da história do F. C. Porto. Ficam os golos e o eterno fascínio do mais prestigiado de todos os dragões, um dos grandes obreiros da enchente renovadora do clube nos anos 1970 e 1980.

Fernando Gomes não foi o melhor jogador da história do F. C. Porto. Foi o mais emblemático de todos. Com a devida vénia a Pinga, Araújo, Falcao ou Jardel, Gomes foi o maior goleador dos anais portistas e nessa condição também o porta-estandarte da emancipação do clube e da revolução operada no futebol e no desporto português. Foi-se muito novo, aos 66 anos. Deixa obra que o imortaliza. É uma lenda.

Foi um cancro fulminante que levou um dos maiores ídolos do F. C. Porto, duas vezes consagrado melhor marcador de todos os campeonatos europeus. Daí ter sido celebrizado e permanentemente recordado como "bibota" de ouro, cognome que se lhe colava com toda a naturalidade e que todos, incluindo o próprio, já adquiriam como baptismo de berço.

PUB

Fernando Gomes, o "bibota", foi diagnosticado com um tumor Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Se foi ou não da primeira infância, certo é que o "bibota" não demorou a demonstrar uma irresistível atração pelas balizas e pelos golos. Chegou ao F. C. Porto aos 14 anos, depois de ter feito o percurso de rua e de futebol de bairro que, na altura, filtrava os melhores. Na Constituição e nas Antas, António Feliciano e Costa Soares, dois formadores de excelência, logo viram o que ali tinham. Uma pérola rara. Em três épocas seguidas, Fernando Gomes foi campeão, de juvenis e de juniores. Acumulou centenas de golos e atingiu a maioridade antes dos 18 anos.

Ainda cheirava a abril, a 8 de setembro de 1974, quando o adolescente de 17 anos teve a alternativa na equipa principal do F. C. Porto, em pleno Estádio das Antas, pela mão do treinador brasileiro Aimoré Moreira. E que estreia! Foi ele o autor dos dois golos que derrotaram a CUF (2-1). E foram só os primeiros dois de 419 "orgasmos", como lhes chamava o próprio. E foi logo ali que o peão também foi introduzido às singulares celebrações do debutante, às correrias para a rede e para os braços dos adeptos, para esse ato tão fisiológico e assim tão bem descrito, como grau máximo da cópula da bola.

A encenação foi repetida vezes sem conta, cada vez mais e sempre com excitação renovada. Foram 419 bandarilhas em 17 anos de carreira profissional. Nos 13 que passou no F. C. Porto, tornou-se no maior goleador da história do clube, com 354 remates certeiros. Jogou dois anos (1980-82) em Espanha, pelo Gijón, e fez por lá 16 golos em 33 jogos e entre múltiplas lesões, antes de voltar para uma segunda passagem pelo F. C. Porto e para uma certo resgate. Concluiu a carreira no Sporting (1989-91), pelo qual fez 38 golos em 79 jogos. Ainda assinou 11 golos em 47 jogos pela seleção.

Fernando Gomes em 1990, no Sporting Foto: Arquivo/Global Imagens

Senhor de uma notável variedade de recursos, sobretudo de uma técnica de cabeceamento ímpar, Gomes foi seis vezes vencedor do prémio Bola de Prata, que distingue o melhor marcador do campeonato, Foi um predador da área, dotado de um instinto infalível. "A minha missão não era marcar golos bonitos, era marcar", dizia o próprio, numa das últimas entrevistas, concedida ao JN, no dia em que celebrou o 60.º aniversário.

Nessa época, nos anos 1970 e 1980, que antecedeu a chegada em força da TV, essa caixa que também mudou o futebol, e que também precedeu a adoção da superliberal Lei Bosman, nesses gloriosos tempos da Rádio, dos relatos de Amaro e do Quadrante Norte, também se fez a estrela portista. Além de goleador em série, Gomes foi um craque de muito carisma. Corte da moda, cabelinho ao vento, naquele ar "pop-rock", fez milhares e milhares de novos portistas, na adesão comunitária que derrubou o complexo dos andrades e que fez do Dragão um símbolo do futebol mundial.

Pois foi todo este património, o do grande campeão - campeão do Mundo, campeão da Europa, cinco vezes campeão nacional, três supertaças, três taças, uma supertaça europeia... - e de símbolo identitário que o F. C. Porto e o futebol português perderam.