Morreu Jacques Pereira, antigo avançado do F. C. Porto

O futebol está de luto com o falecimento de Jacques Pereira, 65 anos, antigo avançado que representou o F. C. Porto nos anos 80, tendo conquistado um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ao serviço dos dragões.

Em 1981/82 foi o melhor marcador do campeonato, com 27 golos. Jacques terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória, falecendo em casa, em Vila Real de Santo António. Uma equipa do INEM que se deslocou ao local ainda tentou a reanimação, sem êxito.

Formado no Lusitano de Vila Real de Santo António, Jaques, que era apelidado de rato de área, defendeu ainda as cores de clubes como o Covilhã, Sporting de Braga, Famalicão e Farense.