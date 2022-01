Morreu Lima Pereira, campeão europeu pelo F. C. Porto em 1987

JN Hoje às 16:13 Facebook

Lima Pereira, antigo futebolista que se notabilizou no F. C. Porto, clube pelo qual foi campeão europeu em 1987, faleceu aos 69 anos. O clube azul e branco confirmou e lamentou o óbito, este sábado.

Lima Pereira faleceu este sábado vítima de doença prolongada. O antigo atleta, de 69 anos, nasceu em 1952 na Póvoa de Varzim, onde despontou como futebolista no Varzim, clube de formação e no qual fez sete anos como sénior, de 1971 a 1978. Foi neste ano que se transferiu para o ​​​​​​​F. C. Porto, onde passou 11 épocas, até 1989, e com vários êxitos, tendo representado os dragões em mais de 250 jogos.

O defesa central integrou a equipa que conquistou a Supertaça europeia, a Taça Intercontinental e a Taça dos Campeões Europeus em 1987. Em Portugal, venceu quatro campeonatos, duas Taças de Portugal e três Supertaças.

Numa breve declaração, Pinto da Costa pronunciou-se sobre a triste notícia: "É muito triste quando temos de nos despedir de alguém como o Lima Pereira, um grande homem e um grande amigo, que foi também um excelente atleta. Não posso esquecer que em todos os momentos da sua vida, tanto dentro como fora do campo, soube representar exemplarmente os valores do F. C. Porto".