Morreu Neno, antigo guarda-redes do Vitória e do Benfica

O antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães e do Benfica, de 59 anos, morreu esta quinta-feira, de forma súbita, anunciou o clube minhoto.

O futebol nacional está de luto. O ex-guarda-redes Neno, de 59 anos, faleceu esta quinta-feira à noite de morte súbita.

Figura ímpar no futebol nacional, dentro e fora dos relvados, e com um sorriso que sempre contagiou quem privava com ele, o cabo-verdiano, que adotou Portugal como sua casa, brilhou nas balizas do Benfica, Barreirense, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal. Foi campeão nacional pelos encarnados e, pelos vimaranenses, estreou-se na seleção nacional.

O "guarda-redes cantor", como também era conhecido, fruto da paixão pela música e pelo ídolo Júlio Iglesias, com quem chegou a partilhar o palco, radicou-se em Guimarães após o final da carreira.

Pelo clube minhoto chegou a ser treinador de guarda-redes, relações públicas, chegando ao estatuto de Embaixador. De trato fácil e de uma simpatia e educação verdadeira, o homem da gargalhada natural já deixa saudades. "Então campeão, como estás", dizia, sempre que chegava a qualquer lado.