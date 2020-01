JN Hoje às 09:33, atualizado às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto de motos português Paulo Gonçalves morreu, este domingo, num acidente durante a participação na sétima etapa do Rali Dakar, que este ano decorre na Arábia Saudita.

A notícia foi confirmada em comunicado pela organização da competição, no seu site oficial, onde presta condolências a familiares e amigos.

Segundo a nota, o piloto de 40 anos sofreu uma queda fatal, numa reta, ao quilómetro 276 da prova especial, passava das 10 horas locais (7 horas em Portugal continental). Já estava inconsciente, vítima de uma paragem cardíaca, quando os médicos chegaram, escassos minutos depois. Após os esforços da equipa médica para reanimarem o piloto no local, Paulo Gonçalves foi levado de helicóptero para o Hospital Layla, onde o óbito foi confirmado.

Paulo Gonçalves, natural de Esposende, ocupava a 10.ª posição na corrida deste domingo e o 46.º lugar na tabela geral, naquela que era a sua 13.ª participação. Estreou-se em 2006 e terminou por quatro vezes no top 10. "Speedy" Gonçalves, como era conhecido, sagrou-se vice-campeão do Dakar em 2015, atrás do espanhol Marc Coma, dois anos depois de ter sido campeão do mundo de ralis todo-o-terreno em 2013.

No ano passado, o piloto trocou a Honda pela Hero.

No sábado, dia para descansar antes da prova deste domingo, Gonçalves comunicou com os seus seguidores nas redes sociais, para fazer um resumo da primeira semana no Dakar, "uma semana com altos e baixos", descreveu.

"Comecei o Dakar de forma regular, porque o objetivo era manter-me sempre nos lugares cimeiros para conseguir um bom resultado final. Infelizmente, no terceiro dia, tive um problema mecânico que quase me colocava fora da corrida. Consegui resolver, felizmente, e mantive-me na corrida. A partir desse dia, o objetivo foi alterado, obviamente. Sem conseguir um bom resultado final, passei a tentar disputar cada dia como se fosse uma corrida nova", disse, em vídeo, acrescentando ter conseguido "bons resultados", com um quarto, um oitavo e um décimo lugares.

"Agora estamos aqui no dia de descanso, a preparar o homem e a máquina para a segunda semana, que se espera ser de muita areia e muitas dunas", rematou.

Comecei nas motas às escondidas do meu pai

Recorde a entrevista do JN ao "Speedy", no início de 2016, dias depois de uma queda numa corrida do Dakar desse ano ter deixado o piloto inconsciente e ter ditado o seu abandono à 11.ª etapa. Um ano antes, tinha conseguido o segundo lugar no Dakar.