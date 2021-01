Morreu o piloto portuense Carlos Gaspar

Reis Pinto Hoje às 18:46 Facebook

Morreu esta quarta-feira, no Porto, Carlos Gaspar, um dos nomes grandes do automobilismo português, que se celebrizou ao volante de um Lola T280 do Team BIP.

Carlos Gaspar, de 78 anos, celebrizou-se nas décadas de 60 e 70 do século passado, competindo em diversas categorias do desporto automóvel.

No entanto, foi a sua ligação ao Team BIP (Banco Intercontinental Português), de que foi co- fundador, que o tornou mais conhecido, pilotando um Lola T280, com potências, assinaláveis para época, que podiam variar entre os 480 e os 520 cavalos.

De entre as inúmeras glórias do piloto, sublinhe-se, em 1972, a vitória na corrida de inauguração do Autodrómo do Estoril e ainda, no mesmo ano, o terceiro lugar em Vila Real, perante os melhores pilotos europeus da época.

O piloto, natural do Porto, correu durante cerca de 30 anos, tendo-se retirado em 1973.

A missa de corpo presente será celebrada amanhã, pelas 15 horas, na Igreja das Antas, de onde sairá o funeral.