Morte de Manuel do Laço deixa nó difícil de desatar no Boavista

O mais carismático sócio boavisteiro faleceu, aos 89 anos. Antigo emigrante nos EUA, vivia para o clube e vestia de xadrez, literalmente, dos pés à cabeça

Morreu Manuel do Laço, o mais carismático adepto do Boavista, muito conhecido pela generalidade dos amantes do futebol, devido à forma sui generis como seguia o clube para todo o lado, sempre vestido de xadrez, dos pés à cabeça.

Foi com "profunda tristeza e sentimento de enorme pesar" que o Boavista divulgou, nas redes sociais, o falecimento do sócio n.º 14. "Nunca deixará de habitar nos nossos corações. Até sempre, Manuel do Laço!", realçou o clube.

Estava previsto que Manuel de Sousa e Silva, conhecido por Manuel do Laço, fosse em breve operado ao coração. Sentiu-se mal na sexta-feira, foi internado num hospital, mas acabou por falecer.

Vestia-se a rigor, dos pés à cabeça, a cada jogo do clube. Tinha 89 anos e voltara dos Estados Unidos da América (EUA) havia mais de duas décadas, para seguir de perto o clube do coração.

A campanha do Boavista, na época 2000/01, que conduziu o clube ao inédito título nacional marcou também uma mudança, na postura do adepto. Aquele que já era um fervoroso boavisteiro tornou-se ainda mais apaixonado, cumprindo a promessa de que se o Boavista fosse campeão nunca mais tiraria a roupa preta e branca, dos pés à cabeça.

Todos o conheciam e mesmo os adversários simpatizavam com ele. O guarda-roupa era elucidativo: 38 laços, 26 pares de sapatos (o esquerdo preto e o direito branco), 16 chapéus de coco e nove pares de cuecas aos quadrados ajudavam a construir uma imagem de marca perfeita para qualquer campanha de marketing.

Ia ao futebol com um terço... preto e branco! Perdia o apetite sempre que o Boavista era derrotado e, em 2008, com a descida administrativa do clube, fez grave de fome, em frente à sede da Liga, no Porto.

A data do funeral ainda não é conhecida. A família aguarda a vinda do filho, emigrante nos EUA, que só chega depois de amanhã.

REAÇÕES

Vítor Murta (Presidente do Boavista): "Deixou-nos fisicamente, mas os grandes nunca morrem. Celebraremos e honraremos o teu enorme amor

pelo Boavista"

Manuel Pizzaro (Ministro da Saúde): "Era figura icónica da cidade do Porto e indefetível adepto do Boavista. Tive sempre com ele uma relação amiga. Forte abraço aos familiares"